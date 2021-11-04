Кардиолог объяснил, какая еда доводит до инфаркта здорового человека

От мигрени до нарушения работы внутренних органов. "Перенасыщение солью причиняет колоссальный вред почкам, сердцу, артериям", - предупредил доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, врач-кардиолог высшей категории Владимир Подхомутников.

По словам специалиста, главное обвинение в адрес соли заключается в том, что она приводит к повышению артериального давления. "А это основной фактор риска развития таких страшных болезней, как инфаркт и инсульт", - подчеркнул кардиолог в интервью aif.ru.

Кроме того, популярная приправа провоцирует нарушение обменных процессов, что в итоге приводит к задержке воды в организме. Отсюда отеки и лишние килограммы.

"Высокий уровень потребления соли может спровоцировать мигрени, ухудшить состояние больного при астме", - уточнил профессор.

Хороший вариант для тех, кто хотел бы отказаться от досаливания еды, - использование в приготовлении блюд лимонного и гранатового соков. Они подойдут как для заправки салатов, так и для маринадов для мяса и рыбы.

Еще вариант - экспериментировать с приправами. "Блюдо, приготовленное с чесноком, хреном или фенхелем, можно вообще не солить", - считает дипломированный нутрициолог, автор кулинарных книг Екатерина Маслова.

Кроме того, специалисты рекомендуют вместо соли добавлять в блюда вяленые помидоры, так как это отличный усилитель вкуса.