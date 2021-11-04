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04.11.2021 10:32
Рубрика: В мире

Климатический саммит в Глазго не оправдывает надежды экспертов

Текст: Максим Макарычев
На климатическом саммите Cop26 в Глазго принята резолюция: более 40 стран согласились отказаться от использования угольной энергии - самого грязного источника топлива, - чтобы ограничить повышение температуры на планете до 1,5°C. Однако экспертные оценки показали, что для того, чтобы мир оставался в пределах 1,5°C, развитые страны должны постепенно отказаться от угля до 2030 года, а не в 2030-х годах, как отмечается в соглашении, принятом в среду вечером.
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Europe / POOL / AFP Фото: Christopher Furlong / Getty Images Europe / POOL / AFP
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Europe / POOL / AFP

Основные страны, использующие уголь, включая Канаду, Польшу, Украину и Вьетнам, постепенно откажутся от использования угля для производства электроэнергии, причем более крупные экономики сделают это в 2030-х годах, а более мелкие - в 2040-х годах. Однако некоторые из крупнейших экономик мира, зависящие от угля, включая Австралию, Китай, Индию и США, не приняли условия соглашения. Кроме того, эксперты и некоторые участники саммита сообщили Guardian, что крайние сроки прекращения производства угля, которые обязались выполнять страны, являются "слишком запоздалыми".

Фото: AP Photo/Michel Euler
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В соответствии с Парижским климатическим соглашением 2015 года страны обязались ограничить повышение глобальной температуры до уровня "значительно ниже" 2°C. По данным Международного энергетического агентства, использование угля является одной из основных причин выбросов парниковых газов, а использование загрязняющего топлива восстановилось после временного сокращения выбросов, которое произошло в период действия ограничительных мер во время пандемии. Данные, которые оказались в распоряжении британского издания, показали, что компании, работающие на ископаемом топливе, использовали соглашение об энергетической хартии, чтобы предъявить иск правительствам за убытки, которые они несут в связи с национальными обязательствами по декарбонизации.

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