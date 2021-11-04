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04.11.2021 14:39
Рубрика: Власть

Косачев: Россия приглашает Монголию к участию в интеграционных структурах

Текст: Дмитрий Гончарук
Монголия играет стратегически важную роль в российской внешней политике, однако Москва уделяет недостаточное внимание развитию этих отношений, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Вице-спикер СФ участвует во втором международном медиафоруме "Добрые соседи - диалог без границ" в Улан-Баторе, который приурочен к столетию отношений России и Монголии.

Фото: Предоставлено пресс-службой посольства Монголии в РФ
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"Хотел бы, во-первых, отметить стратегическую важность Монголии для России во внешней политике, во-вторых, пока еще недостаточное, к моему глубокому сожалению, внимание с российской стороны к развитию этих отношений. Я могу предположить, что то же самое можно сказать и о монгольских властях, потому что это всегда обоюдный процесс, но я не имею права давать оценок действиям монгольских властей, поэтому берусь оценить только одну половину этой ситуации", - цитирует Косачева ТАСС.

По словам сенатора, Россия настойчиво и последовательно приглашает Монголию к более полномасштабному участию во всех интеграционных структурах с российским участием, в том числе в Евразийском экономическом союзе, Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ.

"Россия заинтересована в максимально высокой степени участия, подключения Монголии к работе в этих интеграционных структурах. Все остальное - поле для принятия решений монгольскими властями", - подчеркнул Косачев.

Он также обратил внимание на дисбаланс в торгово-экономических отношениях двух стран, который "виден невооруженным взглядом". "С моей точки зрения, это должно быть предметом взаимной обеспокоенности и взаимных действий", - добавил Косачев.

Кроме того, вице-спикер Совфеда считает недостаточным количество преподающих на русском языке монгольских преподавателей, которые направляются в Россию на повышение квалификации.

"С моей точки зрения, 600 студентов, которые уезжают в Россию, - это очень хорошо. 20 преподавателей - это не очень хорошо, это мало. Надо увеличивать это число", - заявил Константин Косачев.

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