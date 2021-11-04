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Рубрика: Культура

Лауреатом Букеровской премии стал южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут

Текст: Наталья Соколова
Писатель Дэймон Гэлгут. Фото: Tolga Akmen / AFP Писатель Дэймон Гэлгут. Фото: Tolga Akmen / AFP
Писатель Дэймон Гэлгут. Фото: Tolga Akmen / AFP

Мировые литературные премии продолжают открывать нам неизвестных писателей. Получивший Букеровскую премию роман "Обещание" рассказывает о взаимоотношениях белой семьи фермеров и их чернокожей служанки во времена апартеида в ЮАР. Когда-то глава семейства обещал отдать женщине, служившей им верой и правдой долгие годы, свой дом. Но потомки обещание не сдержали. Семейная сага охватывает четыре десятилетия.

Фото: Bertrand GUAY / AFP
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"Я по-настоящему, смиренно благодарен", - сказал Дэймон Гэлгут, принимая главную премию англоязычной литературы на церемонии в Лондоне, в Радиотеатре Би-би-си.

Гэлгут родился в 1957 году в ЮАР. Это его девятый роман. У нас писателя не переводили. Хотя, по мнению иностранных критиков, Гэлгут в своем творчестве продолжает традиции Уильяма Фолкнера, Вирджинии Вульф и даже Джеймса Джойса. На "Букера" его номинировали дважды - в 2003 и 2010-м. Победитель получил 50 тыс. фунтов ($68,2 тыс).

Букеровская премия - одна из самых престижных наград в мире английской литературы. Вручается с 1969 года. Ее обладателями становились англоязычные писатели из таких стран, как Великобритания, Ирландия, Австралия, Новая Зеландия, США, Канада, ЮАР, Нигерия, Тринидад и Тобаго, Индия и Ямайка.

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