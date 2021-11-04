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04.11.2021 02:32
Рубрика: В мире

Макрон вручил Меркель одну из главных наград Франции

Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил покидающую пост канцлера Германии Ангелу Меркель за все, что она сделала для Европы.

Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Меркель в момент отставки почувствовала облегчение

"Ты так многому меня научила. Спасибо, дорогая Ангела, за все", - сказал политик и вручил теперь уже бывшей коллеге одну из главных наград Франции - Большой крест Ордена Почетного легиона - в знак признания особых заслуг.

Накануне Меркель приехала в Бургундию. Это последний ее визит во Францию в качестве канцлера ФРГ, напоминает РИА Новости. В городе Бон на востоке Франции встречать Меркель вышли сотни горожан. Об этом свидетельствуют распространенные Елисейским дворцом кадры.

Фото: Ap Photo

Макрон в последнее время неоднократно отмечал "активную роль Меркель в отношениях двух стран", ее "выдержку" и "умение услышать собеседника". Он содействовала сохранению единства Европы, "несмотря на все потрясения", подчеркнул французский лидер.

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