Макрон вручил Меркель одну из главных наград Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил покидающую пост канцлера Германии Ангелу Меркель за все, что она сделала для Европы.

"Ты так многому меня научила. Спасибо, дорогая Ангела, за все", - сказал политик и вручил теперь уже бывшей коллеге одну из главных наград Франции - Большой крест Ордена Почетного легиона - в знак признания особых заслуг.

Накануне Меркель приехала в Бургундию. Это последний ее визит во Францию в качестве канцлера ФРГ, напоминает РИА Новости. В городе Бон на востоке Франции встречать Меркель вышли сотни горожан. Об этом свидетельствуют распространенные Елисейским дворцом кадры.

Фото: Ap Photo

Макрон в последнее время неоднократно отмечал "активную роль Меркель в отношениях двух стран", ее "выдержку" и "умение услышать собеседника". Он содействовала сохранению единства Европы, "несмотря на все потрясения", подчеркнул французский лидер.