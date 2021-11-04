Врио главы МЧС России Александр Чуприян поздравил подчиненных с Днем народного единства. А поздравления соотечественникам были распространены сразу на нескольких языках.

"Сегодня нас объединяют новые вызовы и угрозы, борьба с новым вирусом - еще одно испытание. Как и прежде, солидарность и сплоченность в общем деле на благо граждан остается незыблемой чертой россиян. Любовь к Родине, почитание многовековых традиций и устоев - это фундаментальные качества истинного гражданина. Сотрудники МЧС России - сплоченная команда профессионалов, ежедневно совершающих отважные и мужественные поступки ради спасения попавших в сложные ситуации. Это наш вклад в укрепление государственности и пример активной гражданской позиции", - сказал Александр Чуприян.

В ведомстве отметили, что в МЧС России служат интернациональные семьи, которые не похожи одна на другую, каждая уникальна по-своему. В таких союзах гармонично сочетаются ценности разных наций, порой, совершенно не похожих друг на друга.

В пресс-службе МЧС представили истории нескольких таких семей. Например, у знаменитых ставропольских спортсменов, чемпионов мира по пожарно-спасательному спорту Яндрошевич, есть свои семейные традиции. Уже несколько лет подряд, вернувшись домой после очередных соревнований, Евгений и Айгуль готовят любимое национальное блюдо - эчпочмак (пирожки).

"На всех международных соревнованиях мы с мужем представляем свою страну - Россию. Вы не представляете, какое чувство гордости мы испытываем, стоя на пьедестале, когда поднимается российский флаг и звучит гимн нашей страны", - поделилась 4-кратная чемпионка мира по пожарно-спасательному спорту Айгуль Яндрошевич.

В семье Пан традиции русские и корейские. Мария Пан работает инспектором отдела ГУ МЧС по Ленинградской области. У них с мужем было сразу две свадьбы. Одну сыграли в Петербурге, вторую, спустя месяц, в Кабардино-Балкарии, на родине Сергея.

"Атрибут, без которого не обходится в Корее ни одна свадьба - отварной петух с острым красным перчиком в клюве. Символизирует птица веселую и богатую семейную жизнь", - рассказали в семье Пан.

А спасателя-пиротехника Центра "Лидер" Вячеслава Цоффки встречают и провожают в служебные командировки традиционным сербским блюдом - прасе на рожничу (поросенок на вертеле). Вячеслав познакомился со своей женой Иваной в 2012 году в командировке в Сербии. Сейчас супруги воспитывают четверых детей, которые говорят на двух языках, знают много сербских песен.

В азербайджано-калмыцкой семье Молокановых растет мальчик Дайсан, что в переводе с калмыцкого означает "воин". Дайсан мечтает пойти по стопам отца и стать пожарным. Гульнара решила поздравить сослуживцев мужа с Днем народного единства и приготовила для них азербайджанскую пахлаву и калмыцкие береги.

"Нужно помнить историю своего народа и предков, ведь именно она сделала нас такими, какие мы есть сейчас. Много людей разных национальностей живет в нашей стране, но надо помнить, что мы едины!", - считает Чеежл Молоканов, начальник караула ГУ МЧС России по Республике Калмыкия.

Сотрудники МЧС России верят, что различия в традициях и культуре делают жизнь интереснее и ярче, а семью только крепче, главное, чтобы люди уважали и любили друг друга.