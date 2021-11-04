Мезенцев объявил о работе над "кефирной" вакциной от коронавируса

Российские ученые и специалисты Минобороны испытывают пробиотическую вакцину от коронавируса, этой работе можно было бы придать статус программы Союзного государства. Об этом на заседании Высшего госсовета заявил госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев.

"Союзное государство не может оставаться в стороне от работы по противодействию коронавирусу", - подчеркнул Мезенцев. "Учеными петербургского института экспериментальной медицины совместно со специалистами одного из ведущих медицинских центров Минобороны успешно ведутся доклинические испытания новой пробиотической, так называемой кефирной вакцины в борьбе с коронавирусом", - сказал он.

"Предварительно с этими исследованиями уже ознакомлены белорусские специалисты", - заметил госсекретарь Союзного государства и предложил придать этой работе статус программы Союзного государства с готовностью полного финансирования из Союзного бюджета.