Экономика
04.11.2021 19:34
Текст: Кира Латухина

Мезенцев объявил о работе над "кефирной" вакциной от коронавируса

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Российские ученые и специалисты Минобороны испытывают пробиотическую вакцину от коронавируса, этой работе можно было бы придать статус программы Союзного государства. Об этом на заседании Высшего госсовета заявил госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Лукашенко подписал указ о производстве вакцины от COVID-19

"Союзное государство не может оставаться в стороне от работы по противодействию коронавирусу", - подчеркнул Мезенцев. "Учеными петербургского института экспериментальной медицины совместно со специалистами одного из ведущих медицинских центров Минобороны успешно ведутся доклинические испытания новой пробиотической, так называемой кефирной вакцины в борьбе с коронавирусом", - сказал он.

"Предварительно с этими исследованиями уже ознакомлены белорусские специалисты", - заметил госсекретарь Союзного государства и предложил придать этой работе статус программы Союзного государства с готовностью полного финансирования из Союзного бюджета.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2021 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»