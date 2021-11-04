Мировые цены на еду в октябре достигли исторического максимума

В октябре мировые цены на базовое продовольствие выросли на 3% (в первую очередь за счет зерна и растительных масел) и достигли нового исторического максимума с июля 2011 года, следует из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Сразу на 9,6% за месяц подскочили цены на растительные масла. Это самый высокий показатель с начала составления отчетов ФАО (2003 год). В октябре продолжился рост мировых цен на пальмовое масло - из-за нехватки работников-мигрантов в Малайзии (одном из основных поставщиков "пальмы") есть риск снижения объемов производства. Кроме того, цены на пальмовое, а также соевое и подсолнечное масла росли на фоне оживления спроса, особенно со стороны Индии, которая дополнительно снизила импортные пошлины на пищевые масла. Причина высоких цен на рапсовое масло - дефицит предложения при высоком спросе. Помимо этого, стоимость масел увеличивалась под влиянием роста цен на сырую нефть.

Зерно увеличилось в цене за месяц на 3,2% и на 22,4% с октября прошлого года. В октябре росли цены на все зерновые. Пятый месяц подряд растут цены на пшеницу: в октябре рост составил 5%, за год - 38,3%. Это максимум с ноября 2012 года. Объясняется такой рост цен ограниченным предложением из-за более низкого урожая в основных странах-экспортерах зерна, особенно в Канаде, РФ и США, сообщают аналитики ФАО. Усугубляет ситуацию сокращение предложения в мире высококачественной пшеницы - по этой причине сильнее растут цены на ее самые ценные сорта. Из фуражных зерновых за месяц больше всего подорожал ячмень: он тянулся за другими культурами, при этом наблюдается высокий спрос при ухудшающихся прогнозах урожая. Цены на кукурузу росли за счет увеличения потребления на рынках энергоресурсов. При этом сдерживающим фактором стало сезонное увеличение предложения и восстановление работы портов в США.

Цены на молочную продукцию выросли в октябре на 2,2% и к октябрю прошлого года на 15,5%. Покупатели стремились увеличить запасы сливочного масла, обезжиренного сухого молока и цельного сухого молока. Кроме того, наблюдалось сезонное снижение предложения молока и сокращение запасов в Европе и более медленное начало нового сезона производства молока в странах Тихого океана. На этом фоне удивительно, но не росли цены на сыр - объем предложения был достаточным для удовлетворения спроса.

Мясо и сахар, напротив, в октябре подешевели. Цены на мясо снижаются третий месяц подряд, в октябре - на 0,7%. Впрочем, сейчас они все равно на 22,1% выше, чем в октябре прошлого года. Цены на свинину упали из-за сокращения спроса со стороны Китая. Цены на говядину снизились - из-за коровьего бешенства были приостановлены закупки в Бразилии. Зато выросли цены на мясо птицы - на мировом рынке наблюдается высокий спрос на это мясо. Помимо этого, цены растут под влиянием вспышек птичьего гриппа и удорожания кормов. Также несколько выросли цены на баранину - недостаточно поставок из стран Тихого океана.

Сахар снизился в цене за месяц на 1,8%. И это первое снижение после непрерывного полугодового роста. Сейчас цены на сахар все равно выше на 40%, чем в октябре прошлого года - прежде всего из-за опасений сокращения урожая в Бразилии. А снижение цен в октябре продиктовано низким спросом и прогнозируемым увеличением объемов экспорта со стороны Индии и Таиланда. Еще одна причина - ослабление бразильского реала относительно доллара. При этом цены на сахар упали бы еще сильнее, если бы не рост цен на этанол в Бразилии.