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04.11.2021 21:02
Рубрика: В мире

На детском конкурсе красоты в Анталье победила девятилетняя россиянка

Текст: Марина Алешина

Девятилетняя россиянка Еванжелина Мельникова победила в конкурсе красоты и талантов Best Children of Eurasia 2021, который проходил в турецкой Анталье. Как сообщает ТАСС, девочка завоевала титул "Маленькая мисс Евразии-2021". На него претендовали 20 участниц из самых разных стран континента - Германии, Турции, Украины, России и других.

Фото: Rodrigo Varela / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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До этого Мельникова, как и все участницы международного этапа, прошли отбор на национальном уровне, победив на конкурсах красоты у себя на родине.

Известно, что Ева занимается балетом. Среди ее достижений - первая поддержка, выполненная с маэстро Сергеем Филиным, одна из главных ролей в балете на льду Евгения Плющенко "Золушка" и совместное выступление с примой Большого театра Ольгой Смирновой. Жюри оценило пластику и грацию ребенка. Теперь ее ждет в том числе участие в благотворительных проектах.

В мире Ближний Восток Турция Конкурсы красоты

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