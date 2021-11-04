На Украине назначен новый министр обороны

Верховная рада, как и ожидалось, согласилась с предложением президента Украины Владимира Зеленского и утвердила новым министром обороны страны бывшего вице-премьера, члена делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексея Резникова. Об этом сообщает РИА Новости по итогам голосования в украинском парламенте.

Проект постановления поддержали 273 депутата - при минимуме в 226 голосов. Сюрприза не произошло. Накануне Рада уволила Резникова с постов вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий", которые он занимал с марта 2020 года. Политик также представляет Киев в рабочей подгруппе по политическим вопросам контактной группы по Донбассу.

Резникову - 55, он уроженец Львова. Дипломированный юрист, он выступал в 2004 году адвокатом баллотировавшегося на пост президента Украины Виктора Ющенко в Верховном суде по делу о признании выборов недействительными в третьем туре.