Небензя: РФ не станет мириться с пренебрежительным отношением к суверенитету БиГ

Россия обеспокоена очередным, беспрецедентным за весь послевоенный период, обострением внутриполитической ситуации в Боснии и Герцеговине (БиГ). Ситуация усугубляется безответственными действиями ряда внешних сил. В результате все достижения многотрудного и многолетнего процесса межнационального примирения оказались под серьёзной угрозой. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по ситуации в данном балканском государстве.

"Россия как один из гарантов Дейтонских соглашений не может оставаться безучастной к происходящему, - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат. - Мы не будем мириться с демонстрируемым рядом наших коллег пренебрежительным отношением к суверенитету БиГ, за которым стоит нежелание "выходить из образа "опекуна" БиГ, имеющего право диктовать боснийцам то, как им подлежит строить свою государственность и управлять своей страной. "Квинтэссенцией" протекционистского настроя наших западных коллег стала неприглядная "возня" вокруг аппарата Высокого Представителя в БиГ. Действия тех, кто занимает или претендует на эту должность, говорят сами за себя. Сначала бывший Высокий представитель Валентин Инцко под занавес своего мандата возомнил, что имеет право словно самозваный боснийский самодержец внести известные поправки в Уголовный кодекс БиГ вопреки мнению боснийских сторон. Разумеется, подобное неслыханное самоуправство сразу же подлило масла в огонь, спровоцировав новый виток противоречий и вредоносной полемики между ещё не до конца оправившимися от последствий конфликта народами страны".

Небензя напомнил, что "коллеги в обход Совета Безопасности попытались назначить Высоким представителем господина Кристиана Шмидта". "Сделано это было бесцеремонно, в нарушение международного права и устоявшейся практики назначения на эту должность, - констатировал он. - Хотим подчеркнуть, чтобы не было никаких иллюзий: данный пост остаётся вакантным, никакого Высокого представителя или претендента на эту должность сегодня нет".

Российский дипломат обратил внимание на то, что настойчивое продвижение рядом боснийских участников и внешних сил концепции унитаризации страны противоречит зафиксированным в Мирном соглашении принципам равноправия трех народов и двух энтитетов с широкими конституционными полномочиями. "Стремительно нарастает давление на представителей сербского энтитета БиГ, - заявил Небензя. - Хотели бы предостеречь от того, чтобы, подменяя понятия, вину за происходящее в стране возлагать исключительно на сербов. С сожалением отмечаем, что демонизация всего боснийско-сербского стала в последнее время едва ли не центральным элементом политики ряда внутрибоснийских и внешних сил. В ее конечной цели сомневаться не приходится - это ревизия дейтонской архитектуры. В качестве средств достижения в ход идут откровенные и все нарастающие угрозы применения односторонних и, следовательно, незаконных санкций".

Постпред РФ выразил уверенность, что залогом успеха процесса межэтнического примирения является равноправный внутрибоснийский диалог без стороннего вмешательства. "Убеждены, что вся полнота ответственности за происходящее в БиГ и ее будущее должна лежать на законно избранных органах власти в соответствии с их полномочиями, - добавил он. - Стремление оказать "добрые услуги" без согласия на то сторон, как мы все видим, имеет обратный эффект. Это в полной мере относится и к такому актуальному для БиГ вопросу, как реформа избирательной системы. Решение должно быть найдено самими народами страны, только тогда оно будет прочным и реализуемым. Видим, что актуальной является задача обеспечения их адекватной и легитимной представленности в органах власти на всех уровнях. Навязывание внешних рецептов, назначение спецпредставителей по данной проблематике контрпродуктивно и способно все только усложнить".

Василий Небензя открыто обозначил позицию России, как одного из государств-гарантов Дейтона, базирующуюся на том, что Рамочное мирное соглашение безальтернативно, а предусмотренная в нем схема баланса интересов трех народов вполне эффективна. "Стремление к ее разрушению чревато серьезными последствиями для Балкан и Европы в целом. Мы всецело поддерживаем и продолжим поддерживать фундаментальные принципы суверенитета и территориальной целостности БиГ, равноправия трех государствообразующих народов и двух энтитетов с широкими полномочиями", - резюмировал дипломат.