Нутрициолог рассказала о пользе кунжута при высоком холестерине

При повышенном уровне холестерина может оказаться полезным добавление в пищу семян кунжута. Однако злоупотреблять ими не следует.

Как рассказала РИА Новости нутрициолог Анна Дробышева, этот продукт способствует нормализации жирового обмена и снижению уровня холестерина. При этом в семенах кунжута содержится много железа, магния, цинка, меди, фосфора и клетчатки. Примечательно, что, например, кальция в таких семенах в семь раз больше, чем в молоке.

Однако эксперт предостерегла от ежедневного употребления кунжута. Это связано с тем, что некоторые вещества в составе его семян способствуют свертываемости крови.

Тем не менее Анна Дробышева порекомендовала несколько раз в неделю добавлять столовую ложку кунжута в свой рацион. Это позволит обогатить организм антиоксидантами и фитоэстрогенами.

Напоминаем, что при серьезных проблемах со здоровьем необходимо обратиться к специалисту.