Операция "Вихрь": 65 лет назад советские войска с боем вошли в Будапешт

4 ноября 1956 года в Венгрии началась военно-стратегическая операция "Вихрь". По своему размаху и накалу она соответствовала сражениям времен Второй мировой войны.

Под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева было сосредоточено 1130 танков и самоходок, 615 орудий и минометов, а также свыше 30 тысяч солдат и офицеров. По другую сторону баррикад оказались - до 50 тысяч венгерских военных, национальных гвардейцев и ополченцев. У них на вооружении находилось 100 танков, 416 пушек, минометов и зенитных установок.

О накале боев свидетельствуют воспоминания рядовых участников операции - солдат и младших офицеров. Их удалось собрать в монографии "НаПоминание" донскому историку Виталию Шевченко. Мемуары с личными фотографиями и архивными документами публикуются впервые. Вот лишь некоторые из них:

Механик-водитель танка Т-34, старший сержант Алексей Овчаренко: "Воспользовавшись вроде бы спокойной обстановкой, заряжающий, открыв люк, вылез наполовину и хотел высыпать гильзы из контейнера. В это время раздалась автоматическая очередь, и он получил ранение. Мы открыли ответный огонь в сторону лесного массива, откуда раздалась стрельба. И проехав по ходу несколько сот метров, прогремел взрыв. Разрывом гранаты на танке повредило гусеницу, и мы запросили по рации поддержку. Нашего заряжающего пришлось вытаскивать через нижний люк и занимать оборону. Я хорошо помнил, что последний патрон нужно сохранять".

Старший лейтенант ВДВ Иван Бойченко: "Генерал-полковник Маргелов отдает перед строем полка приказ: "Гвардейцы-десантники, завтра 4 ноября быть в Будапеште (600 км). Там контрреволюция выступила с оружием. Вам на выстрел - делать сто выстрелов. Все возвращайтесь домой". Колонна в 83 авто выехала в ночь через приграничный поселок Берегово, и мы на венгерской земле. Лукавить не буду. Ощущение неприятное, непонятное. Солдаты не обстреляны, что-то еще будет…. Через 120 км пути въезжаем в городишко Ньиредьхаз. Поворот колонны под углом 90 градусов у церкви, и вдруг автоматные очереди справа улицы, а крупнокалиберный - с церкви по колонне. Команда - к бою. Весь десант открыл огонь по домам справа, откуда был огонь. Команда - прекратить огонь, но снова огонь с чердаков. Десант открывает ураганный огонь. Видны пожары. Снова колонне десанта - прекратить огонь. Результат - горят три дома. У десантников - 1 убит, 8 ранено".

Рядовой, механик-водитель танка Иван Ершов: "Наш танк был первым. На нас посыпались горящие бутылки и один танк загорелся, а другой, следовавший за ним, случайно сделал выстрел и пламя с танка сбил. И сразу всем по рации передали: "Тушить самих себя выстрелом". … Затем вновь въехали на улицы города. И вдруг выстрел по нашему танку, мы остановились. Внутри дым, ничего не видно… В общем, офицер рацию выключил, и мы сидели молча, ждали, пока дым внутри рассеется… Два километра проехали - вокруг взрывы, огонь, отовсюду обстрел из пулеметов. Был даже случай, когда на одном из наших тяжелых танков взрывной волной снесло пулемет. Много еще чего можно вспомнить из тех страшных дней. Сложно было, опасно, но мы справились. Мы победили".

Сержант запаса Валентин Лопатин: "Через полчаса мы снова двинулись вперед на Будапешт, и ночью были в городе. В районе железнодорожного вокзала нас снова начали обстреливать из пулеметов. С многоэтажных домов бросили несколько гранат и здесь мы убедились, что бронетранспортеры в городе не защищают, когда стреляют с высоких зданий. БТР сверху накрыт брезентом, что мешает вести ответный огонь".

Радиотелеграфист, младший сержант Петр Попов: "Перед нами была поставлена задача - оказать помощь танковой дивизии, которая завязла в боях в городе. При помощи венгерских проводников в одном из банков были обнаружены танкисты. Хорошо запомнилось, что в самом банке по пояс на полу валялись деньги. Данных танкистов по подземным ходам мы вывели в расположение наших частей".

Шофер санитарной автомашины, рядовой Амаяк Камамчаджан: "Однажды ночью санитарная машина и сопровождающий ее БТР попали под сильный обстрел. Машина была выведена из строя, водитель бронетранспортера погиб, офицер - ранен. Я перетащил раненого и погибшего в БТР, и мне удалось вывезти их из-под огня, при этом сам получил ранение в голову".

А с ефрейтором Федором Гребенниковым произошел невероятный случай. Его родным пришла "похоронка" и сообщение о представлении - посмертно к ордену "Славы" III степени. Однако, солдат оказался жив и его воспоминания записаны со слов двоюродной сестры Лидии Седовой: "Мне было 6 лет, когда пришла "похоронка", но прошло время и вернулся сам Федор. Радости матери не было предела. Федор поведал, что, когда подбили бронетранспортер, часть солдат погибла в бою. Он получил тяжелое ранение и в бессознательном состоянии венгры отвезли в свою больницу. На груди у Федора была татуировка с надписью: "СССР" и другие мятежники тогда собрались его казнить, но повезло - медики спрятали и потом сообщили нашим военным. А "похоронка" и наградной лист уже успели уйти по назначению. Спустя время Федор Гребенников женился и уехал на жительство в Ростов-на-Дону. За доблестный труд награжден орденом "Трудовой Славы III степени", а ушел из жизни 18 апреля 1985 года".

Ветеран операции "Вихрь" Федор Гребенников. Фото: Виталий Шевченко

Всего в ходе операции "Вихрь" погибло 669 советских военнослужащих, 51 - пропал без вести и 1540 получили ранения.