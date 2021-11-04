Открывается 62-й кинофестиваль в Салониках

В четверг вечером в греческих Салониках открывается один из старейших кинофестивалей Европы - 62-й международный.

В прошлом году он прошел в гибридном варианте - вживую и онлайн. Теперь он стартует в кинозале, но в обстановке полной неопределенности: число зараженных ковидом в Греции снова бьет рекорды. Как говорил деловому киноизданию Variety в канун фестиваля его директор Орестис Андредакис, он испытывает одновременно чувства тревоги и счастья. "Это как если бы вы выписались из больницы после долгой болезни и уже не знаете, как беседовать с друзьями, как говорить с родственниками и детьми, - всему нужно учиться заново. Но аппетит к жизни огромный!"

Андредакис имеет в виду то, что за без малого два года пандемии зрители успели отвыкнуть от "соборного" восприятия кинофильмов. Они почти утратили этот опыт.

Фестиваль принял все меры для безопасности мероприятия: тщательная дезинфекция залов перед каждым просмотром, увеличение пауз между сеансами, позволяющее избежать обычного скопления зрителей. Но, как заявили в его дирекции, администрация готова к любым неожиданностям и новым ограничительным мерам, если они будут введены властями. Билеты на фестиваль продаются как в кинозалы, так и на сеансы онлайн, что делает кинопраздник доступным гораздо большему числу зрителей, чем обычно.

Панорама фильмов открывается драмой француженки Одри Диван "Событие", перебрасывающей зрителей в 60-е годы, когда во Франции были запрещены аборты. Студентка университета Анна, забеременев, решается переступить через требования торжествовавшей тогда общественной морали и закона - она хочет избавиться от будущего ребенка. Как большинство картин новой "женской волны", фильм максимально натуралистичен и, вероятно, поэтому шокированное жюри Венецианского фестиваля увенчало его "Золотым львом".

В конкурсе также греческие картины "Луна, 66 вопросов" Жаклин Ленцу, "Стадо овец" Димитриса Канеллопулоса, "Святая Эми" Арасели Лемос, британский фильм Гарри Вутлиффа "Правда обо мне", "Без колебаний" Шариффа Корвера из Венесуэлы, "Коробка" мексиканца Лоренцо Вигаса, "Уроки немецкого" Павла Веснакова (Болгария), "Ева & Адам" Каролины Кован (Швеция), "Пилигримы" Лауренаса Барейши (Литва), дебютная драма "Клара Сола" Натали Альварес Месен из Коста-Рики и другие. В последний день в главном фестивальном зале будет показан фильм "Капитан Волкогонов бежал" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. Есть также обширная программа киноклассики "XX век греческого кино".

Фестиваль продлится десять дней и завершится 14 ноября.