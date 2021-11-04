Пекин выразил протест в связи с визитом делегации ЕС на Тайвань

Тайваньский вопрос вновь оказался в центре внимания СМИ - на этот раз из-за приезда в регион делегации Европарламента. По этому случаю власти Китая сделали Евросоюзу представление.

"Мы выражаем резкое недовольство и решительный протест в связи с данным визитом и уже сделали ЕС по этому поводу серьезное представление", - заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, которого цитирует ТАСС.

Напомним, европарламентарии впервые посещают Тайвань с визитом, он рассчитан на три дня. Как сообщают СМИ, в составе делегации присутствуют члены комитета по иностранному вмешательству в демократические процессы - он был создан в рамках структуры Европарламента в 2020 году и заседает в Брюсселе.