Первый взгляд на Forza Horizon 5: поехали в Мексику

Пятого ноября состоится релиз аркадного гоночного симулятора Forza Horizon 5. "РГ" ознакомилась с полной версией игры и готова поделиться своими впечатлениями.

Игра начинается с того, что геймер прибывает из Англии (где проходило действие предыдущей части) в Мексику, и там все уже наслышаны о его гоночных подвигах. Кстати, если вы играли в Forza Horizon 4, то профиль оттуда перенесется автоматически - например, игра запомнила, что меня зовут Иван. Далее вам проведут небольшую экскурсию по погодным зонам, а их в Мексике огромное количество - например, можно проехаться как по пыльным дорогам, где ничего не видно из-за песка, так и по живописным лесам.

Как только игрок ознакомится с доступными природными явлениями и сезонами, ему предложат создать персонажа и выбрать номер машины. Стоит отметить, что в Forza Horizon 5 более 500 автомобилей, которые открываются по мере прохождения. Например, есть Mercedes AMG One и Ford Bronco Badlans 2021 года. Ну и, конечно, куча культовых автомобилей вроде Aston Martin. Кстати, автомобили можно тюнинговать, настраивать различные варианты обвесов, спойлеров и т.д. Сюжетная кампания в Forza Horizon 5 - это множество часов игры, где вам дадут покататься на огромном количестве автомобилей и полностью исследовать игровую Мексику.

Графика в Forza Horizon 5 очень красивая и можно выбрать несколько режимов. В частности, на Xbox Series X игра идет в разрешении 4К с частотой 30 кадров в секунду. Если переключить режим на "быстродействие", то игра станет доступна уже с 60 кадрами в секунду, но с выключенной трассировкой лучей. Напомним, что трассировка лучей в видеоиграх - это создание реалистичного освещения отражений, теней, по сравнению с традиционными способами обработки изображения. При этом на компьютере с установленной операционной системой Windows 11 или Windows 10 частота кадров не ограничена и целиком зависит от мощности вашего персонального компьютера.

Пару слов об управлении: в Forza Horizon 5 отлично играется и с геймпада, поскольку это все же аркадный, а не гоночный симулятор. Но если у вас есть один из компьютерных рулей, то это только плюс - вы сможете лучше чувствовать автомобиль на дороге. А если вы ошиблись при управлении автомобилем, то есть функция перемотки - на геймпаде для этого необходимо нажать клавишу A и выбрать нужный момент. Я тестировал игру на уровне сложности, установленном по умолчанию - на мой взгляд, он вполне оптимальный и ничего менять не нужно.

Полный релиз игры (в том числе в Xbox Game Pass) и в Steam состоится 9 ноября. Подписчики Xbox Game Pass Ultimate смогут поиграть в игру бесплатно. Преимум-издание с ранним доступом стоит 100 долларов, для тех, у кого уже есть Game Pass - 44,99 долларов. В Steam игра стоит 2999 рублей.