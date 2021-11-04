Поздравление президента России с Днем народного единства

Новости

В Москве ожидается ветер до 17 метров в секунду 18:41
Путин заявил о необходимости принять документы о развитии интеграции с Минском 18:26
Путин поддержал идею включить в состав МКС белорусского космонавта 18:14
Мать Саакашвили попросила Зеленского экстрадировать ее сына на Украину 18:13
В тульских торговых центрах введут QR-коды с 8 ноября 17:49
Google перенесет крупнейшую американскую биржу в свое "облако" 17:20
Украина обновила рекорд заболеваемости коронавирусом 17:12
МИД Беларуси заявил протест представителю посольства Польши 17:02
В Военной академии создали защитную маску для работы в "красных зонах" 16:50
Путин посетил мемориал окончания Гражданской войны в Севастополе 16:49
На борту задержанного судна "Академик Иоффе" находятся 23 ученых и 38 моряков 16:49
Депутат Рады показал неприличный жест главе офиса Зеленского 16:04
Россиянин погиб в Черном море у побережья Болгарии 15:55
В Ростовской области отменят ряд коронавирусных ограничений 15:24
В Дании задержали российское судно "Академик Иоффе" 15:15
В Беларуси появится новый высший представительный орган страны 15:10
Украина внесла Максима Галкина в список угроз национальной безопасности 15:08
Почти 10 тысяч нарушений масочного режима на транспорте выявлено в Москве с 28 октября 14:55
Врач рассказал, как питаться зимой, чтобы не потолстеть 14:49
Ученые определили, сколько лет человечество потеряло из-за COVID-19 14:26
Собянин поздравил жителей столицы с Днем народного единства 14:23
Оперштаб: В Москве выявлено 6 305 новых случаев COVID-19 14:16
Белорусские эксперты направились в Иркутск для расследования авиакатастрофы 14:15
Непривитые жители Карелии старше 45 лет перейдут на удаленку 14:12
Землю накрыла самая мощная магнитная буря за последние годы 14:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
04.11.2021 17:29
Рубрика: Власть

Поздравление президента России с Днем народного единства

Текст: Владимир Путин (Президент Российской Федерации)
Дорогие севастопольцы, крымчане, граждане России!

Сегодня здесь, в городе-герое Севастополе, в Крыму и по всей нашей огромной стране отмечается День народного единства. Этот праздник посвящен тем главным, основным ценностям, которые близки и понятны каждому из нас. Это искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их ратных подвигов и выдающихся свершений, стремление быть преданными гражданами своей страны, трудиться ради ее развития, ради блага наших людей. Традиции заботы об Отечестве, готовности отстоять, защитить его - в характере нашего многомиллионного и многонационального народа.

День народного единства прямо связан с одним из драматических, судьбоносных периодов в истории нашей страны: в начале XVII века она стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и мира. Но народ России не допустил этого и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей, восстановил сильную власть, положил конец междоусобным склокам, взял на себя ответственность за спасение страны и открыл дорогу для возрождения и укрепления России.

Прошло более четырех столетий, но этот подвиг народа до сих пор поражает своим мощным патриотическим порывом, тем, что люди сами осознали: судьба, будущее Родины превыше всего.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Благодаря сплоченности наш народ достигал потрясающих высот в экономике, науке, технологиях и культуре. Особая миссия в консолидации нашего общества, в укреплении ценностей, которые нас объединяют, всегда принадлежала служителям традиционных религий России.

Но были периоды, когда это единство - единство нашего народа - подтачивалось тяжелейшими историческими событиями и испытаниями, такими как революция 1917 года и запылавшая в результате неё новая, страшная "смута" - Гражданская война.

В 1920 году совсем недалеко отсюда отправлялись пароходы, увозившие тех, кто покидал Родину, уходил в эмиграцию. Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили её - так же как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну и, как они думали, лучшую жизнь.

Крымская земля, политая кровью русских солдат, хранит память и боль тех событий и будет вечным символом не только трагедии братоубийственного конфликта, но и, что особенно важно, последующего примирения, торжества исторической правды и справедливости.

Президент России Владимир Путин (в центре) и губернатор Севастополя Михаил Развожаев (слева) у памятника посвященного погибшим в Гражданской войне 1918-1920 годов в День народного единства в рамках рабочей поездки президента. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Мемориальный комплекс в Севастополе служит знаком того, что Россия помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились, что наша страна вновь обрела историческое единство.

Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму - они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа.

Искренне поздравляю с праздником севастопольцев, крымчан, всех граждан нашей любимой страны, нашей России! С Днем народного единства!

Поздравляю вас!

Источник: Kremlin.ru

Власть Работа власти Госуправление Президент Празднование Дня народного единства РГ-Видео

Главное сегодня

Празднование Дня народного единства
Путин: Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией
На борту задержанного судна "Академик Иоффе" находятся 23 ученых и 38 моряков
В Госдуме настаивают на проработке идеи о геномной регистрации всех граждан РФ
Мировые цены на еду в октябре достигли исторического максимума
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства