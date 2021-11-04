Поздравление президента России с Днем народного единства

Дорогие севастопольцы, крымчане, граждане России!

Сегодня здесь, в городе-герое Севастополе, в Крыму и по всей нашей огромной стране отмечается День народного единства. Этот праздник посвящен тем главным, основным ценностям, которые близки и понятны каждому из нас. Это искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их ратных подвигов и выдающихся свершений, стремление быть преданными гражданами своей страны, трудиться ради ее развития, ради блага наших людей. Традиции заботы об Отечестве, готовности отстоять, защитить его - в характере нашего многомиллионного и многонационального народа.

День народного единства прямо связан с одним из драматических, судьбоносных периодов в истории нашей страны: в начале XVII века она стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и мира. Но народ России не допустил этого и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей, восстановил сильную власть, положил конец междоусобным склокам, взял на себя ответственность за спасение страны и открыл дорогу для возрождения и укрепления России.

Прошло более четырех столетий, но этот подвиг народа до сих пор поражает своим мощным патриотическим порывом, тем, что люди сами осознали: судьба, будущее Родины превыше всего.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Благодаря сплоченности наш народ достигал потрясающих высот в экономике, науке, технологиях и культуре. Особая миссия в консолидации нашего общества, в укреплении ценностей, которые нас объединяют, всегда принадлежала служителям традиционных религий России.

Но были периоды, когда это единство - единство нашего народа - подтачивалось тяжелейшими историческими событиями и испытаниями, такими как революция 1917 года и запылавшая в результате неё новая, страшная "смута" - Гражданская война.

В 1920 году совсем недалеко отсюда отправлялись пароходы, увозившие тех, кто покидал Родину, уходил в эмиграцию. Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили её - так же как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну и, как они думали, лучшую жизнь.

Крымская земля, политая кровью русских солдат, хранит память и боль тех событий и будет вечным символом не только трагедии братоубийственного конфликта, но и, что особенно важно, последующего примирения, торжества исторической правды и справедливости.

Президент России Владимир Путин (в центре) и губернатор Севастополя Михаил Развожаев (слева) у памятника посвященного погибшим в Гражданской войне 1918-1920 годов в День народного единства в рамках рабочей поездки президента. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Мемориальный комплекс в Севастополе служит знаком того, что Россия помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились, что наша страна вновь обрела историческое единство.

Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму - они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа.

Искренне поздравляю с праздником севастопольцев, крымчан, всех граждан нашей любимой страны, нашей России! С Днем народного единства!

Поздравляю вас!

Источник: Kremlin.ru