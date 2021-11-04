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04.11.2021 14:53
Рубрика: Власть

Правительство расширит список сервисов Госуслуг

Текст: Олег Капранов
Правительство России продолжает работу по расширению списка сервисов, которыми можно воспользоваться в электронной форме при помощи портала Госуслуги, что значительно облегчает и ускоряет решение многих формальных процедур для граждан.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, с 1 июля 2022 года в Многофункциональных центрах государственных услуг (МФЦ) можно будет оформить электронные дубликаты бумажных документов. Они будут храниться в личном кабинете на портале Госуслуги и их можно будет использовать при дальнейших обращениях в МФЦ и органы власти.

Фото: gosuslugi.ru
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В списке документов: военный билет, свидетельства о регистрации брака, выданные иностранным государством, и их нотариально удостоверенные переводы на русский язык, свидетельство об усыновлении, трудовые книжки, дипломы об образовании и квалификации, выданные, в том числе на территории иностранного государства, и их нотариально удостоверенные переводы на русский язык и многие другие. Всего в постановлении Правительства России 19 типов документов.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Александра Шолохова, нововведение позволит избежать дублирования предоставлений такой информации в разные ведомства и решит проблему сохранности документов.

"Граждане возмущаются тем, что важные документы приходят в негодность или теряются, а ламинировать их нельзя", - заявил Шолохов.

Как рассказали "РГ" в Минцифры, гражданину, пришедшему в МФЦ, будет предложено создать электронный дубликат документа на основе представленного оригинала бумажного документа. При получении от гражданина согласия, сотрудник МФЦ проверит бумажный документ и создаст его электронную копию, которая направляется в личный кабинет гражданина на Госуслугах.

В дальнейшем, при подаче заявления через портал Госуслуг пользователь вправе воспользоваться дубликатом, размещенным в его личном кабинете. Это избавит от необходимости личного визита в орган власти. Электронные дубликаты будут храниться в личном кабинете на портале Госуслуг бессрочно в виде электронных документов, подписанных электронной подписью.

Фото: iStock
Дети младше 14 лет смогут стать пользователями портала госуслуг

Указанные нововведения, по оценке Минцифры, позволят значительно увеличить долю обращений граждан в электронном виде, поступающих в органы власти посредством портала Госуслуг без необходимости очного посещения, что исключительно важно во время распространения новой коронавирусной инфекции.

Еще одной новацией портала Госуслуги стала возможность получать ИНН без посещения налоговых органов.

"Теперь любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учет в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

По словам главы правительства, эта услуга будет востребована и иностранными гражданами, желающими приехать на работу в Россию: еще до въезда в страну они смогут договариваться с работодателями и заранее оформлять необходимые документы, в том числе о постановке на учет в налоговых органах.

А еще в планах Правительства организация и проведение публичных слушаний на портале Госуслуги. С этой целью Минцифры разработало правила использования портала для организации и проведения публичных слушаний с участием жителей муниципального образования. Документ опубликован на портале правовых документов 1 ноября. Как следует из документа, проведение публичных слушаний может проходить через Госуслуги в установленном порядке

На публичные слушания должны выноситься такие вопросы, как согласование проекта местного бюджета и отчета о его исполнении, проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования. Должны проходить публичные слушания по проектам правил землепользования и застройки, планировки территории, проводятся в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Минцифры Государственные интернет-услуги

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