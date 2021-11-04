Пушков прокомментировал фото Зеленского и Байдена на саммите в Глазго

Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал фотографию, на которой лидер Незалежной Владимир Зеленский так смотрит на своего американского коллегу, будто это самый счастливый миг в его жизни.

Фотографию с Джо Байденом, сделанную на климатическом саммите в Глазго, президент Украины опубликовал в Twitter.

Під час розмови з @POTUS у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. 🇺🇸 продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в 🇺🇦. pic.twitter.com/PlkOmDJngZ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021

"Зеленский так впился взглядом в Байдена, его лицо выражает такой неподдельный восторг", - написал сенатор в Telegram-канале.

Напомним, что Зеленский пропустил свое выступление на сессии второго дня саммита. Модерировал мероприятие экс-госсекретарь США Джон Керри. Он хотел пригласить украинского лидера на трибуну, но того не оказалось в зале.