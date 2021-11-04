Путин напомнил о низкой цене на газ для Беларуси

Россия и Беларусь достигли большого прогресса в создании единых энергорынков. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства из Севастополя по видеосвязи.

Вопросы рынков нефти и газа Москва и Минск держат все время под постоянным контролем. Они чрезвычайно важны и часто вызывают споры, жаркие дискуссии, заметил Путин. "Но, тем не менее, и в этой сфере у нас достигнут очень серьезный прогресс", - оценил он.

"Беларусь сегодня получает газ от России в 7-8, а то и в отдельные моменты в 9-10 раз дешевле, чем на европейских спотовых рынках, - напомнил президент. - И даже если говорить и сравнивать с поставками нашим потребителям по долгосрочным контрактам "Газпрома", то в 3-4 раза дешевле". "Это касается граждан Беларуси, домохозяйств, которые приобретают энергию по таким минимальным ценам, это касается всей экономики Беларуси, всей промышленности", - добавил он.