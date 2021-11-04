Путин поддержал идею включить в состав МКС белорусского космонавта

Президент России одобрил предложение о возможном включении в состав Международной космической станции белорусского космонавта - его можно реализовать в ближайшее время. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Беларуси, в котором он принял участие по видеосвязи из Севастополя.

"Мы вчера только с руководством Роскосмоса на заседании в Сочи говорили об этом", - сообщил Путин. "Мы готовы поддержать это предложение и реализовать его в ближайшем будущем", - заверил он.

"Надо согласовать детали, они несложные", - заключил президент.