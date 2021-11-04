Путин заявил о необходимости принять документы о развитии интеграции с Минском

Президент России назвал символичным проведение Высшего госсовета Союзного государства в День народного единства. В мероприятии он принял участие из Севастополя в формате видеоконференции.

"Предстоит принять целый ряд документов, направленных на развитие и углубление российско-белорусской интеграции в экономике, политике, военной сфере", - объявил Владимир Путин. День народного единства знаменует искреннюю любовь к Родине, всепобеждающий дух единения, и в этом плане у России и Беларуси много общего, заметил он.

"Наши народы всегда помогали друг другу в трудную минуту, мы вместе защищали свободу и независимость, плечом к плечу боролись с внешними врагами", - напомнил президент. Для России Беларусь не просто даже добрый сосед и ближайший союзник, а по-настоящему братская республика, братский народ, подчеркнул он. "И мы стремимся делать все, чтобы так было всегда", - заключил Путин.