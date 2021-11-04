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Текст:   Марина Трубилина 
00:00 04.11.2021

Разработан законопроект для защиты новых собственников жилья

Законопроект, который позволит новым собственникам жилья получать сведения о прописанных в квартире жителях, в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Об этом рассказала ТАСС первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Сейчас собственники жилья зачастую не могут узнать, кто именно прописан в их квартире, отметила Рукавишникова. Информацию о людях, прописанных предыдущим владельцем, новый собственник может получить только с их согласия, пояснила она. Так работает закон о защите персональных данных. Это приводит к нарушению прав собственников, незаконной регистрации по месту жительства, неверным расчетам платы за коммунальные услуги. Текст законопроекта, исправляющий эту ситуацию, прошел экспертизу и в ближайшее время будет внесен в Госдуму, сообщила она.

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Сейчас есть способы запросить сведения о лицах, зарегистрированных в квартире, отмечает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Можно обратиться в МВД, в управляющую компанию или в МФЦ, запросив выписку из домовой книги. Сделать это может собственник жилья либо лицо, имеющее нотариальную доверенность от собственника. "Однако для предоставления такой информации необходимы веские причины (например, уже заключённый договор купли-продажи), а выписки из домовых книг могут иметь устаревшую информацию. Зачастую управляющие компании отказываются предоставлять такие сведения. Поэтому вносимые изменения должны защитить права собственников. Конкретнее о данном механизме можно будет говорить после опубликования законопроекта", - говорит юрист.

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