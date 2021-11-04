Магазину "Леонардо" в ТЦ "Облака" грозит закрытие на 90 суток

Магазину товаров для хобби и творчества "Леонардо", расположенному в ТЦ "Облака", грозит штраф в размере 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток за нарушение режима нерабочих дней. Об этом журналистам сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Антон Романов.

"В ходе обследования, проведенного 3 ноября сотрудниками ОАТИ, был выявлен факт работы магазина "Леонардо" на территории торгового центра "Облака". При этом при выдаче заказов зафиксированы нарушения требований социального дистанцирования покупателями. Таким образом, администрацией магазина не приняты исчерпывающие меры по организации соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", - сказал он.

Напомню, за соответствующие нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью людей может быть назначен штраф до 1 млн или приостановление деятельности до 90 суток.