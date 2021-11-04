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04.11.2021 10:43
Рубрика: Власть

Минобороны увеличило медгруппировку в Тульской области на 100 человек

Текст: Юрий Гаврилов

По поручению президента России Вооруженные силы продолжают оказывать медицинскую помощь гражданскому населению в борьбе с коронавирусной инфекцией. В четверг Минобороны РФ сообщило, что еще более ста специалистов военно - медицинской службы приступили к работе в больницах и клиниках Тульской области. Таким образом помощь местным коллегам там оказывают уже свыше 165 квалифицированных военврачей и медсестер из Восточного, Южного и Западного военных округов, а также Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения и ВДВ.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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В охваченный пандемией регион их направили по решению министра обороны России Сергея Шойгу. Прислать таких специалистов главу военного ведомства попросил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В Минобороны РФ рассказали, что в состав врачебно -сестринских бригад включили специалистов, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом. В том числе, реаниматологов, пульмонологов и анестезиологов.

Накануне заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил, что в госпиталях для приема пациентов с COVID-19 будут задействованы в общей сложности более 200 медицинских специалистов Минобороны России. По его словам, тех военврачей, которых уже прислали в регион, направили в ковидные госпитали Алекссина, Киреевска, Новомосковска и Щекина. Военных медиков размещают в гостиницах, они обеспечены трехразовым питанием и транспортом.

"Военные работают в инфекционных госпиталях Тульской области с июня этого года и оказывают нам неоценимую поддержку. В период роста заболеваемости и развертывания дополнительных коек на счету каждый врач, каждая медсестра. Благодаря поддержке специалистов минобороны мы решили два важнейших вопроса: доукомплектовали штат инфекционных госпиталей и сохранили плановую помощь пациентам с другими заболеваниями", - отметил Марков.

А губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил министра обороны РФ Сергея Шойгу за помощь, которую оказывают военные медики в борьбе с коронавирусом.

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