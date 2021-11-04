Парки в Москве отметят День народного единства онлайн

Столичные парки отметят День народного единства в онлайн-формате. Программу к празднику подготовили девять зон отдыха.

По информации портала mos.ru, 4 ноября на страницах парков в социальных сетях и в YouTube все желающие могут посмотреть лекции, мастер-классы и концерты. Присоединиться к ним можно без предварительной регистрации. Например, Лианозовский парк расскажет о том, как зародилась традиция празднования Дня народного единства. Лекцию на платформе Zoom историк Олег Шишкин прочитает в 11:00. Ссылка для входа появится на страницах парка в соцсетях "ВКонтакте", "Фейсбук" и "Инстаграм".

В инстаграм-аккаунте парка "Ходынское поле" на 11:00 намечена викторина, посвященная культуре и географии России. Парк "Северное Тушино" приглашает на онлайн-концерт воспитанников и преподавателей детской музыкальной школы имени Андреева. Усадьба Воронцово покажет мультфильм, снятый по мотивам народной марийской сказки "Любопытный заяц".

YouTube-канал парка "Фили" подведет итоги межнационального онлайн-фестиваля талантов детей и молодежи "Национальная гордость". В программе - номера творческих коллективов.

Сад имени Баумана ждет на виртуальной лекции о фольклорных сюжетах советской гравюры 1960-1980-х годов. А сад "Эрмитаж" устроит виртуальный мастер-класс "Головные уборы народов России".