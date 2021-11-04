Собянин: Бонусы для доноров плазмы с антителами COVID-19 увеличены вдвое

Размер одного бонуса за сдачу плазмы крови для лечения коронавирусной инфекции в Москве увеличен вдвое. Вместо прежних 5 тысяч рублей вакцинированным донорам за сдачу плазмы с 1 ноября выплачивают компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В ходе посещения пункта заготовки плазмы с антителами к COVID-19 в здании филиала ГКБ № 1 им. Пирогова на ул. Шаболовка, глава города рассказал: "Понятно, что большинство тех, кто приходят сюда, приходят сюда добровольно для того, чтобы помочь тем, кто оказался в беде, кто тяжело заболел ковидом. Тем не менее мы оказываем материальную поддержку донорам, выплачиваем бонусы - 5 тыс. рублей. Приняли решение с 1 ноября, уже задним числом, пересчитаем и будем выплачивать за одну донацию 10 тыс. рублей. Думаю, что это будет также дополнительным материальным стимулом такой большой благородной работе, которую делают наши доноры".

Он добавил, что в 2020 году Москва стала первым регионом России, который начал применять донорскую плазму с антителами к коронавирусу для лечения пациентов с тяжелой формой течения COVID-19. По его словам, такой метод лечения действительно показал эффективность. Как уточнили в пресс- службе мэра и правительства столицы, за 1,5 года лечение донорской плазмой прошли 20 тыс. человек.

"Сегодня сдают плазму не только те, кто переболел, но и кто привился, у кого большие антитела. Они приходят, сдают плазму крови - эта плазма спасает тысячи людей, потому что после введения этой плазмы количество людей, которые переходят в реанимацию, уменьшается вдвое. Это, конечно, большое подспорье для лечения больных ковидом", - сказал мэр.

Собянин рассказал, что в столице создан крупнейший центр в России по отбору плазмы крови. В целом на пике мы можем производить в месяц уже около 10 тонн плазмы, что позволит не только давать плазму больным людям, но и создавать на базе плазмы иммуноглобулин и специальные лекарства, которые повышают иммунитет и спасают людей.