В Подмосковье из психбольницы сбежал опасный убийца

В Московской области из спецлечебницы сбежал мужчина, находящийся на принудительном психиатрическом лечении, сообщает Telegram-канал региональной прокуратуры.

По неофициальным данным, речь идет об Александре Кутузове. После совершенного убийства он был приговорен к принудительному лечению и находился в больнице в Чехове.

Как сообщает региональная прокуратура, по этому факту проводится проверка. Будет дана оценка действиям работников лечебницы. Уточняются обстоятельства побега, ведется розыск мужчины.