Новости

В Подмосковье из психбольницы сбежал опасный убийца 20:16
Мезенцев объявил о работе над "кефирной" вакциной от коронавируса 19:34
Лукашенко попросил Путина взять его с собой в Крым 19:24
Пятигорская епархия РПЦ запустила флешмоб с фото на фоне храмов 19:20
Лукашенко назвал сроки проведения референдума по конституции 19:16
Лукашенко подтверждает нацеленность на расширение интеграции с Россией 19:12
Путин и Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства 18:56
В Москве ожидается ветер до 17 метров в секунду 18:41
Путин заявил о необходимости принять документы о развитии интеграции с Минском 18:26
Путин поддержал идею включить в состав МКС белорусского космонавта 18:14
Мать Саакашвили попросила Зеленского экстрадировать ее сына на Украину 18:13
В тульских торговых центрах введут QR-коды с 8 ноября 17:49
Google перенесет крупнейшую американскую биржу в свое "облако" 17:20
Украина обновила рекорд заболеваемости коронавирусом 17:12
МИД Беларуси заявил протест представителю посольства Польши 17:02
В Военной академии создали защитную маску для работы в "красных зонах" 16:50
Путин посетил мемориал окончания Гражданской войны в Севастополе 16:49
На борту задержанного судна "Академик Иоффе" находятся 23 ученых и 38 моряков 16:49
Депутат Рады показал неприличный жест главе офиса Зеленского 16:04
Россиянин погиб в Черном море у побережья Болгарии 15:55
В Ростовской области отменят ряд коронавирусных ограничений 15:24
В Дании задержали российское судно "Академик Иоффе" 15:15
В Беларуси появится новый высший представительный орган страны 15:10
Украина внесла Максима Галкина в список угроз национальной безопасности 15:08
Почти 10 тысяч нарушений масочного режима на транспорте выявлено в Москве с 28 октября 14:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
04.11.2021 20:16
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье из психбольницы сбежал опасный убийца

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области из спецлечебницы сбежал мужчина, находящийся на принудительном психиатрическом лечении, сообщает Telegram-канал региональной прокуратуры.

Стали известны подробности побега бандита из психбольницы Астрахани

По неофициальным данным, речь идет об Александре Кутузове. После совершенного убийства он был приговорен к принудительному лечению и находился в больнице в Чехове.

Как сообщает региональная прокуратура, по этому факту проводится проверка. Будет дана оценка действиям работников лечебницы. Уточняются обстоятельства побега, ведется розыск мужчины.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Празднование Дня народного единства
Путин: Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией
В Госдуме настаивают на проработке идеи о геномной регистрации всех граждан РФ
"Академик Иоффе" стал заложником перемен в управлении научным флотом
Мировые цены на еду в октябре достигли исторического максимума
Как мошенники обогащаются на популярном сериале "Игра в кальмара"
Видео: У наркобанды изъяли 370 килограммов запрещенных веществ