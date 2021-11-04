В тульских торговых центрах введут QR-коды с 8 ноября

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса ввел в Тульской области ряд новых ограничений.

С 8 ноября для входа в торгово-развлекательные центры понадобится QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании. Пройти без него смогут пришедшие на прививку и несовершеннолетние в сопровождении родителей или опекуном с QR-кодом, сообщает правительство региона в Telegram-канале.

Продляется действовавший в октябре QR-доступ в заведения общественного питания и гостиницы. Также код понадобится при посещении концертов, бассейнов и фитнес-залов.

При этом с 6 ноября возобновляются спортивные мероприятия со зрителями - у них тоже должен быть QR-код о вакцинации.