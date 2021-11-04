Где и когда в России можно будет увидеть самое яркое полярное сияние

Жители Северного полушария Земли смогут наблюдать череду крупнейших в нынешнем году полярных сияний. Причиной живописного атмосферного явления стала одна из сильнейших на планете магнитных бурь.

Ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщили, что индекс геомагнитной активности почти сразу после полуночи 4 ноября скачком увеличился до уровня 7 (при максимальном значении 9), что соответствует магнитной буре третьего уровня по пятибалльной шкале.

- В настоящий момент регистрируются одни из крупнейших в этом году полярных сияний. Около полуночи зона сияний была почти над всем скандинавским полуостровом, - говорится в сообщении.

С вращением Земли зона этого явления сместилась и фактически охватила всю территорию Канады.

- Если геомагнитная активность не спадет, то зона полярных сияний достигнет России с 20.00-23.00 по московскому времени. Впрочем, скорее всего, полоса сияний в отличие от Канады будет располагаться над РФ в зоне северных областей выше 65 градусов северной широты", - отметили астрофизики.

Таким образом, яркое полярное сияние в России смогут наблюдать жители Архангельской области, Коми, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономных округов, Красноярского края, Якутии, Магаданской области, Чукотки и Камчатки.