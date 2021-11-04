На Камчатке Карымский вулкан выбросил пепел на высоту 10 километров

Облако пеплового выброса после сильного извержения вулкана Карымский растянулось на сотни километров, сообщило РИА Новости со ссылкой на сотрудника института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Дмитрия Мельникова.

"Пепловый выброс поднялся до высоты 10 километров над уровнем моря. Кроме пепла в атмосферу выброшено большое количество вулканического газа (диоксида серы)", - написал Мельников на странице в Instagram.

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) по спутниковым данным определила, что облако пепла распространилось на 625 километров к юго-востоку от вулкана. Умеренное извержение исполина продолжается.

Карымский находится на востоке Камчатки, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана - 1486 метров.