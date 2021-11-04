Прививочные пункты в Петропавловске-Камчатском усилили медработниками

Мобильные прививочные пункты в Петропавловске-Камчатском в нерабочие дни перешли на так называемую четвертую схему вакцинации, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

"В составе бригады будут регистратор, два врача и медицинская сестра. Такие изменения увеличат пропускную способность пунктов на треть. Принимать желающих привиться в торговых центрах будут с 11 часов во все нерабочие дни. Работать пункты будут до закрытия торговых центров", - говорится в сообщении.

По словам главы регионального минздрава Андрея Кузьмина, все медицинские учреждения, оказывающие стационарную помощь, будут работать в обычном режиме. Экстренная и плановая помощь будет оказываться беспрерывно. У поликлиник 4 ноября - выходной день, а 5 ноября они работают в штатном режиме.