В Амурской области у перевозчиков нашли более 5 тысяч доз наркотиков

В пресс-службе УМВД России по Амурской области сообщили о задержании автомобиля, в котором двое мужчин перевозили большое количество наркотиков. Спланированную операцию по задержанию провели полицейские МО МВД России "Михайловский" при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" на 11-м километре автодороги Дим - Новопетровка. У задержанных обнаружили 5 350 разовых доз наркотического вещества.

Кроме того, на полу у пассажирского сиденья обнаружен пакет черного цвета, внутри которого находились 2 банки емкостью 1 литр и 2 банки емкостью 0,5 литра с маслом каннабиса общим весом 2 килограмма 677 граммов. В багажнике было найдено оборудование, используемое при приготовлении наркотиков: самодельный металлический пресс для отжима растительной массы со следами конопли. Задержанным грозит тюремный срок от 10 до 15 лет.