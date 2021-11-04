В Хабаровском крае вакцинированные смогут выиграть 3 тонны угля

Для жителей Хабаровского края, привившихся от COVID-19 в ноябре, проведут лотерею, победители которой получат призы и подарки, включая три тонны угля. Об этом главврач районной больницы Илья Арония сообщил на странице медучреждения в Instagram.

"Стартует розыгрыш сертификатов для граждан, которые прошли вакцинацию от коронавируса в период с 1 по 30 ноября. Участниками могут стать совершеннолетние жители Хабаровского края, не обязательно района имени Лазо, прошедшие вакцинацию именно в нашем районе ", - сообщил главврач.

Шести победителям лотереи предложат призы и подарки: бесплатное прохождение любой медкомиссии, стоматологические и парикмахерские услуги, абонемент в тренажерный зал, три тонны угля и микроволновую печь.

Лотерею проводят администрация района имени Лазо Хабаровского края и ЦРБ. Победителей объявят в прямом эфире в Instagram 1 декабря. Сертификат на услуги, который действует три месяца, можно будет подарить другому вакцинированному.

В районе имени Лазо вакцинированы от COVID-19 только 37 процентов взрослого населения.