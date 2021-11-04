Как отпразднуют День народного единства в Нижнем Новгороде

Новости

Тренер ЦСКА поддержал вратаря "Спартака" Максименко 11:13
Небензя: РФ не станет мириться с пренебрежительным отношением к суверенитету БиГ 11:04
Пекин выразил протест в связи с визитом делегации ЕС на Тайвань 10:56
"Белые каски" готовят новую провокацию в Сирии 10:55
Белый дом внес израильскую шпионскую фирму в "черный список" в США 10:49
Минобороны увеличило медгруппировку в Тульской области на 100 человек 10:43
Белорусские военные примут участие в учении ОДКБ "Нерушимое братство-2021" 10:36
Лауреатом Букеровской премии стал южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут 10:21
Читатели Spiegel раскритиковали заявления Байдена в адрес РФ и Китая по климату 09:49
Эксперты рассказали, как врач сможет ставить диагноз без очного приема 09:39
Роспотребнадзор объяснил, что делать, если член семьи заболел COVID-19 09:13
Синоптик: 4 ноября в Москве станет одним из самых теплых в истории 08:42
Пушков прокомментировал фото Зеленского и Байдена на саммите в Глазго 08:33
Ветеринар рассказал о симптомах коронавируса у домашних животных 08:05
Роспотребнадзор объяснил, когда человек с COVID перестает быть заразным 07:41
Алкомаркеты в Хабаровском крае откроются на 4 дня раньше 07:20
Сбербанк намерен продать дочерние банки в Европе 07:13
В российских отелях номера на декабрь подешевели на 60 процентов 07:10
Парки в Москве отметят День народного единства онлайн 06:35
Обнаружены два бортовых самописца упавшего под Иркутском Ан-12 05:56
Найдено тело шестого погибшего при крушении Ан-12 под Иркутском 05:15
Прививочные пункты в Петропавловске-Камчатском усилили медработниками 05:05
Вирусолог предупредил о риске появления новых мутаций коронавируса 04:34
Вильфанд: В трех регионах РФ температура превысит норму на 17 градусов 04:13
Дальневосточники первыми начали отмечать День народного единства 03:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
04.11.2021 10:58
Рубрика: Общество

Как отпразднуют День народного единства в Нижнем Новгороде

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Большинство мероприятий ко Дню народного единства в Нижегородской области пройдет в онлайн-формате.

Среди них тематические мини-экскурсии по музеям и памятным местам города (будут выложены в группе регионального управления культурно-образовательными проектами в социальных сетях), презентация в 12.00 "Дневника" жителя блокадного Ленинграда на официальном сайте "Центра культуры "Рекорд" и страницы в соцсети "ВКонтакте", онлайн-вставка "В лесах и на горах" по произведениям Мельникова-Печерского на сайте Русского музея фотографии, онлайн-трансляция концерта Русского народного оркестра в официальной группе Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ).

Фото: РИА Новости
Дальневосточники первыми начали отмечать День народного единства

Онлайн-программа, подготовленная Нижегородским государственным училищем имени Балакирева, начнется в 17.00 в официальных аккаунтах училища в "ВКонтакте" и Facebook. Нижегородский театр оперы и балета имени Пушкина подготовил онлайн-концерт солистов оперы.

На официальном сайте Нижегородской государственной академической филармонии имени М. Ростроповича в 18.30 начнется концерт, посвященный 150-летию со дня рождения Александра Скрябина. Кроме того, в этот день стартует проект "Танец народа". Желающие смогут снять ролик с движениями из национальных танцев разных регионов России, в разных национальных костюмах и разместить ролики в соцсетях с хештегами #МыВместе #Мыедины #Россияобъединяет.

Главным событие станет большой праздничный онлайн-фестиваль спортивных искусств народов России. Трансляция начнется в 12.00 в группе "Нижний 800" в соцсети "ВКонтакте". Ведущие расскажут о значимых спортивных событиях города , а именитые нижегородские спортсмены поделятся особенностями своих видов спорта.

В этот день вход во все филиалы Нижегородского государственного художественного музея сделают бесплатным. В режиме офлайн в столице ПФО пройдет несколько мероприятий: фотозона, посвященная празднованию Дня народного единства на площади Маркина, экскурсии для детей "В поисках казны ополчения" в кремле и "4 ноября - День народного единства" в Музее Русского Патриаршества.

В 18.00 на Дмитриевской башне Нижегородского кремля появится яркая праздничная инсталляция с сюжетами картины Маковского "Воззвание Минина" и образами Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Как отпраздновать День народного единства на природе
В регионах Общество Ежедневник Праздники Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Празднование Дня народного единства

Главное сегодня

Празднование Дня народного единства
Обнаружены два бортовых самописца упавшего под Иркутском Ан-12
МИД РФ: США не поддержали идею обнулить дипломатические ограничения
Роспотребнадзор продлил санитарные правила в школах до 2024 года
Вирусолог предупредил о риске появления новых мутаций коронавируса
Директор Склифа Сергей Петриков: Вся идея вакцинации в том, чтобы человек не умер
Как в молодежном центре воспитывают патриотов