Как отпразднуют День народного единства в Нижнем Новгороде

Большинство мероприятий ко Дню народного единства в Нижегородской области пройдет в онлайн-формате.

Среди них тематические мини-экскурсии по музеям и памятным местам города (будут выложены в группе регионального управления культурно-образовательными проектами в социальных сетях), презентация в 12.00 "Дневника" жителя блокадного Ленинграда на официальном сайте "Центра культуры "Рекорд" и страницы в соцсети "ВКонтакте", онлайн-вставка "В лесах и на горах" по произведениям Мельникова-Печерского на сайте Русского музея фотографии, онлайн-трансляция концерта Русского народного оркестра в официальной группе Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ).

Онлайн-программа, подготовленная Нижегородским государственным училищем имени Балакирева, начнется в 17.00 в официальных аккаунтах училища в "ВКонтакте" и Facebook. Нижегородский театр оперы и балета имени Пушкина подготовил онлайн-концерт солистов оперы.

На официальном сайте Нижегородской государственной академической филармонии имени М. Ростроповича в 18.30 начнется концерт, посвященный 150-летию со дня рождения Александра Скрябина. Кроме того, в этот день стартует проект "Танец народа". Желающие смогут снять ролик с движениями из национальных танцев разных регионов России, в разных национальных костюмах и разместить ролики в соцсетях с хештегами #МыВместе #Мыедины #Россияобъединяет.

Главным событие станет большой праздничный онлайн-фестиваль спортивных искусств народов России. Трансляция начнется в 12.00 в группе "Нижний 800" в соцсети "ВКонтакте". Ведущие расскажут о значимых спортивных событиях города , а именитые нижегородские спортсмены поделятся особенностями своих видов спорта.

В этот день вход во все филиалы Нижегородского государственного художественного музея сделают бесплатным. В режиме офлайн в столице ПФО пройдет несколько мероприятий: фотозона, посвященная празднованию Дня народного единства на площади Маркина, экскурсии для детей "В поисках казны ополчения" в кремле и "4 ноября - День народного единства" в Музее Русского Патриаршества.

В 18.00 на Дмитриевской башне Нижегородского кремля появится яркая праздничная инсталляция с сюжетами картины Маковского "Воззвание Минина" и образами Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.