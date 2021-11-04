На стрелке Волги и Оки в Нижнем Новгороде увековечат имя академика Сахарова

Что для науки полезнее и определяет успех - соревнование или сотрудничество? Кому принадлежат открытия - ученому или человечеству? Где баланс между пользой и рисками в прикладных исследованиях для военных целей? Самые актуальные вопросы и ярких спикеров соберет на своей площадке международный форум-диалог "Наука за мир и развитие", который состоится на будущей неделе в Нижнем Новгороде.

Местом его проведения станет новое общественное пространство, формируемое в Нижнем Новгороде - "Академия МАЯК", которой решено присвоить имя академика А.Д. Сахарова.

Исторически, со времени постройки в 1913 году, в четырехэтажном здании между улицами Рождественской и Нижне-Волжской набережной располагался Торговый дом Рукавишникова, как часть его же банковского комплекса. Здание возведено по проекту архитектора Федора Шехтеля и относится к уникальным произведениям модерна. В 1915-м здесь разместилось эвакуированное из Варшавы швейное предприятие. Через полвека оно превратилось в производственное объединение "Маяк" - первое индустриальное швейное производство в Нижнем Новгороде (тогда еще - в Горьком). А через сто лет, в 2015 году, швейное производство было остановлено, фабрика закрыта.

В конце 2017-го историческое здание передали из федеральной собственности в областную и поставили на учет как объект культурного наследия. А в период подготовки к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода возник совместный проект городских властей и корпорации "Росатом" отреставрировать здание и организовать здесь новый научно-технологический кластер под названием "Академия МАЯК". Как пояснили инициаторы проекта - "для проведения лекций, мастер-классов, выставок, семинаров, конференций и других мероприятий для жителей и гостей Нижнего Новгорода".

К этому дню завершены реставрационные работы фасада и части внутренних помещений. И первым мероприятием на новой площадке станет упомянутый форум-диалог. Он приурочен к Всемирному дню науки за мир и развитие, который отмечается 10 ноября, пройдет под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и будет посвящен этическим аспектам научного прогресса, а также ответственности ученых за свои открытия.

В этот же день, как сообщили организаторы, состоится церемония, на которой официально объявят о присвоении "Академии МАЯК" имени академика А.Д. Сахарова. Ожидается, что в мероприятии примут участие президент РАН Александр Сергеев, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, внучка академика Сахарова Марина Сахарова-Либерман.

"Символично, что именно здесь, в центре Нижнего Новгорода, у стрелки, где сливаются Ока и Волга, "Академия МАЯК" получает имя знакового для отечественной науки и общества деятеля, - говорится в анонсирующих материалах к событию. - Две великие русские реки, каждая со своим характером, символизируют дуализм гения Сахарова и разные векторы его жизненных устремлений".

И напоминают, что академик Сахаров "принимал участие в создании самого грозного оружия за всю историю человечества, которое стало основой глобального ядерного равновесия". А с другой стороны, он же, автор первой в СССР водородной бомбы, стал лауреатом Нобелевской премии мира, открыто и последовательно выступал за разоружение и права человека.