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04.11.2021 12:54
Рубрика: Власть

В Татарстане вручили награды за развитие гражданского общества

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)
В Татарстане ко Дню народного единства приурочили вручение премии президента республики за вклад в развитие институтов гражданского общества. Мероприятие прошло в Казанском кремле.
Фото: Пресс-служба президента Республики Татарстан Фото: Пресс-служба президента Республики Татарстан
Фото: Пресс-служба президента Республики Татарстан

- Мы отмечаем высокую роль институтов гражданского общества в созидательном развитии республики, сохранении межконфессионального мира и гражданского согласия, - заявил Рустам Минниханов в своей речи.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
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Он добавил, что в этом году впервые к награде была представлена группа граждан. Так, премии присуждены руководителю центра социальной реабилитации и адаптации Азату Гайнутдинову, руководителям молодежной организации "Объединение "Отечество" Александру Коноплеву и Илье Прокофьеву, а также ведущему научному сотруднику Института татарской энциклопедии регионоведения Академии наук РТ Рафику Салахиеву и председателю правления татарстанского отделения Союза пенсионеров России Любови Мишиной.

Премии удостоены и общественные организации: благотворительный фонд помощи детям с ограниченными возможностями здоровья "Сила в детях", Молодежная ассамблея народов Татарстана, общественная организация инвалидов "Закал", Поволжская семейная академия "Умай" и республиканский молодежный общественный фонд "Сэлэт".

Премия президента РТ учреждена в 2015 году, она присуждается за социальные проекты, получившие общественное признание. Авторам проектов вручается пять премий по 250 тысяч рублей, организациям - по 400 тысяч рублей.

В этом году на соискание премии были выдвинуты 64 заявки. В целом за время существования награду получили 15 известных общественных деятелей и 24 некоммерческие организации республики.

Вместе с тем в своем официальном поздравлении с Днем народного единства Минниханов отметил, что качества, присущие народам страны, позволяют достойно противостоять вызовам современности.

- В Год родных языков и народного единства в наибольшей степени чувствуется неразрывная связь времён и поколений, являющаяся важной составляющей нашей гражданской идентичности. Созидая единство во многообразии - сохраняя и развивая национальные языки, культурные и религиозные традиции, изучая нашу богатейшую историю, мы не только отдаём дань уважения прошлому, но и созидаем будущее, - заявил руководитель региона.

МЧС поздравило сотрудников с Днем народного единства на нескольких языках
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