В Иркутске две девочки пострадали при наезде троллейбуса на столб

В Иркутске водитель троллейбуса допустил наезд на опору системы освещения.

В результате ДТП пострадали пассажиры: двум малолетним детям, которые ехали в сопровождении взрослых, потребовалась медицинская помощь, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Полиция выясняет причины дорожной аварии. По данным регионального управления МВД, водитель не справился с управлением. Пострадали девочки шести и восьми лет.

Прокуратура организовала проверку. Сотрудникам надзорного ведомства предстоит дать оценку исполнению в столице Иркутской области законодательства о безопасности перевозок в общественном транспорте.