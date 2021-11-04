Пятигорская епархия РПЦ запустила флешмоб с фото на фоне храмов

Пятигорская и Черкесская епархия Русской православной церкви запустила в социальных сетях флешмоб с хештегом #нафонехрама. Он "для всех, кто не использует фото на фоне храма как провокацию или повод оскорбиться".

Скандалы из-за непристойных фотоснимков на фоне храмов, разразившиеся в последнее время, осудили представители всех традиционных религий России. Русская православная церковь, мусульманская и иудейская общины обеспокоены пренебрежением к чувствам верующих, оскорбляемых такими фотографиями.

А Пятигорская и Черкесская епархия обратилась в своем Telegram-канале с призывом: "Собираем фото из жизни, в которых храм не декорация, а центр.... Флешмоб не только для девушек".

Фото на фоне храма для большинства - отнюдь не провокация или повод кого-то оскорбить. В большинстве фотоальбомов такие снимки - а их всегда много - это либо память о паломничестве к святыням, либо необходимая человеку фотохроника его христианской жизни.

Такие фотографии часто публикуют мужчины - миряне и священники.

"Отличный флешмоб", - оценил инициативу в своем Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.