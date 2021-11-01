Скандальные съемки у храмов закончились уголовным делом и реальным сроком

В воскресенье Октябрьский суд Санкт-Петербурга не стал избирать меру пресечения тридцатилетней Ирине Волковой, устроившей фотосессию в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора. Против женщины возбуждено уголовное дело по статье - "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих".

По версии СК, Ирина Волкова, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне Исаакиевского собора фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела. Обнаженные части тела, а именно свою нижнюю заднюю часть тела татуированная питерская инстаблогерша опубликовала еще летом 2020 года. Однако следствие ею заинтересовалось сразу после резонансного приговора таджикскому блогеру Бобиеву.

В пятницу Тверской суд Москвы приговорил Руслана Муроджонзода (настоящее имя Бобиева) и его подругу Анастасию Чистову к 10 месяцам колонии. Их признали виновными в оскорблении чувств верующих после скандальной съемки на фоне храма Василия Блаженного. Парочка блогеров, как они говорят, "ради хайпа", сымитировала оральный секс на фоне храма. При этом девушка была в куртке с надписью "полиция".

После задержания Бобиев извинялся, но после колонии его депортируют. После приговора в соцсетях и ТГ-каналах уже раздаются голоса свободолюбивых граждан о том, что за фото у храмов якобы наказывать нельзя - ведь мы живем в светском государстве. Но почему-то все эти граждане никогда не позволяют себе таких выходок, например, у синагог или мечетей.