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04.11.2021 13:33
Рубрика: Общество

Пульмонолог рассказала о трех этапах реабилитации после COVID-19

Текст: Роман Кияшко (Ставрополь)
Реабилитация после коронавирусной инфекции подразумевает три этапа, первый из которых начинается сразу, как человек заболел. Об этом "РГ" рассказала Оксана Позднякова, доктор медицинских наук и главный пульмонолог Ставропольского края.

По ее словам, реабилитация очень важна, так как улучшает самочувствие, позволяет сохранить трудовую деятельность, восстановить функции дыхания, иммунологический статус и психоэмоциональное состояние, работу сердца и сосудов. Однако, не всегда удается приступить к реабилитации с началом заболевания.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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- В нашей клинической практике мы сталкиваемся с ситуацией, когда пациент за свою жизнь не имел проблем с органами дыхания, сосудами и сердцем. Такой человек может перенести COVID-19 бессимптомно или легко, но все равно появляются боли в сердце, нарушение ритма сердечных сокращений. То же касается и органов дыхания - болей в грудной клетке, отдышки. Поэтому реабилитация может запоздать. Если заболевший перенес пневмонию, то, скорее всего, речь идет о развитии фиброза, что еще больше влияет на качестве жизни. Поэтому у многих наших пациентов мы видим развитие осложнений даже при легком течении заболевания. Причем чаще всего говорим о вовлечении в процесс всего организма. Так называемое системное воспаление. И, конечно, реабилитация у таких пациентов долгая и сложная.

Поэтому первый этап начинается еще в больнице или дома, если болезнь проходит в легкой форме. Речь идет о кислородной поддержке и дыхательных упражнениях. Важно обеспечить пациенту нутритивную поддержку - это витаминотерапия и особое питание.

Второй этап, по словам специалиста, представляет собой ингаляции с применением лекарственных препаратов, которые обеспечивают восстановление функции легких. Часто это глюкокортикостероиды, бета-2 агонисты пролонгированного действия.

- Также мы используем дыхательные упражнения с форсированным вдохом, рекомендуем специальные упражнения, которые позволяют формировать силу и выносливость дыхательных мышц. На втором этапе важна психологическая коррекция, когда мы стараемся восстановить нарушенную иммунную функцию, психоэмоциональный фон, - говорит пульмонолог.

И, наконец, третий этап - это реабилитация в дневном стационаре, амбулаторно или же направление в санаторий. Продолжительность этого этапа у каждого пациента своя. В основном в восстановлении нуждаются те, кто находился на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации. А то, направлять человека в санаторий или нет, решает терапевт, к которому следует обратиться за консультацией. Курсы реабилитации после коронавируса в здравницах длятся чаще всего от одной до трех недель.

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