Сын Кадырова победил нокаутом в поединке боксерского турнира

В рамках VII турнира по профессиональному боксу "Время легенд" прошел показательный бой между 14-летним сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Эли Кадыровым и Хетагом Хаткаровым. В третьем раунде поединка по правилам любительского бокса в весовой категории до 65 килограммов Эли победил соперника техническим нокаутом.

- Хочу сказать спасибо моему сопернику Хетагу Хаткарову за достойный поединок Выступать в рамках состязаний, посвященных дорогому дедушке, было большой ответственностью для меня, ведь проводить такие зрелищные турниры мы можем благодаря его подвигу, - написал спортсмен своем аккаунте в Instagram.

Сын Рамзана Кадырова выступает за республиканский спортивный клуб "Ахмат", как и другие сыновья главы Чечни. VII турнир "Время легенд" прошел в Грозном на арене Дворца спорта имени Увайса Ахтаева. В рамках турнира состоялись 22 боя.