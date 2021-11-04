В честь Дня народного единства в Пятигорске высадили новую аллею

Новости

Тренер ЦСКА поддержал вратаря "Спартака" Максименко 11:13
Небензя: РФ не станет мириться с пренебрежительным отношением к суверенитету БиГ 11:04
Пекин выразил протест в связи с визитом делегации ЕС на Тайвань 10:56
"Белые каски" готовят новую провокацию в Сирии 10:55
Белый дом внес израильскую шпионскую фирму в "черный список" в США 10:49
Минобороны увеличило медгруппировку в Тульской области на 100 человек 10:43
Белорусские военные примут участие в учении ОДКБ "Нерушимое братство-2021" 10:36
Лауреатом Букеровской премии стал южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут 10:21
Читатели Spiegel раскритиковали заявления Байдена в адрес РФ и Китая по климату 09:49
Эксперты рассказали, как врач сможет ставить диагноз без очного приема 09:39
Роспотребнадзор объяснил, что делать, если член семьи заболел COVID-19 09:13
Синоптик: 4 ноября в Москве станет одним из самых теплых в истории 08:42
Пушков прокомментировал фото Зеленского и Байдена на саммите в Глазго 08:33
Ветеринар рассказал о симптомах коронавируса у домашних животных 08:05
Роспотребнадзор объяснил, когда человек с COVID перестает быть заразным 07:41
Алкомаркеты в Хабаровском крае откроются на 4 дня раньше 07:20
Сбербанк намерен продать дочерние банки в Европе 07:13
В российских отелях номера на декабрь подешевели на 60 процентов 07:10
Парки в Москве отметят День народного единства онлайн 06:35
Обнаружены два бортовых самописца упавшего под Иркутском Ан-12 05:56
Найдено тело шестого погибшего при крушении Ан-12 под Иркутском 05:15
Прививочные пункты в Петропавловске-Камчатском усилили медработниками 05:05
Вирусолог предупредил о риске появления новых мутаций коронавируса 04:34
Вильфанд: В трех регионах РФ температура превысит норму на 17 градусов 04:13
Дальневосточники первыми начали отмечать День народного единства 03:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
04.11.2021 09:59
Рубрика: Общество

В честь Дня народного единства в Пятигорске высадили новую аллею

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Фото: Пресс-служба администрации Пятигорска Фото: Пресс-служба администрации Пятигорска
Фото: Пресс-служба администрации Пятигорска

Аллея Единства появилась 4 ноября в Пятигорске. Более сотни молодых деревьев высадили рано утром по дороге к вершине горы Бештау, в начале дороги, ведущей к Второафонскому Бештаугорскому мужскому монастырю.

Фото: Ольга Демина
В Кирове открыли сквер Трудовой славы с аллеей Героев

Как сообщили в пресс-службе администрации курортного города, в высадке деревьев приняли участие сотни человек - представители епархии и муфтията, общественники, волонтеры, городские депутаты и обычные пятигорчане.

- Дорогу мы привели в порядок, организовали новую схему движения, убрали авторынок. И сегодня продолжаем начатое - облагораживаем территорию, чтобы и паломники, и туристы, и местные жители видели красоту уже в самом начале своего пути. - рассказал Дмитрий Ворошилов.

Аллея будет состоять из туй, лип и кустарников японской айвы. Уход за деревьями теперь ляжет на плечи пятигорского Горзеленстроя.

- Единство - это когда мы вместе идем в одном направлении, когда нам небезразлична судьба нашего города, его настоящее и будущее. А еще это деятельная любовь. Ведь без созидания, без общих добрых дел единство просто невозможно, - отметил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

Успенский Второафонский Бештаугорский мужской монастырь открыли в ноябре 1904 года монахи, приехавшие на Кавказ со Святой Горы Афон. В советское время монастырь закрыли, а монахов репрессировали, многие строения тогда были разрушены. Вновь монастырь начал действовать уже в 2001 году.

День народного единства: Как икона из Казани сплотила Россию
В регионах Общество Ежедневник Праздники Общество История Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Празднование Дня народного единства

Главное сегодня

Празднование Дня народного единства
Обнаружены два бортовых самописца упавшего под Иркутском Ан-12
МИД РФ: США не поддержали идею обнулить дипломатические ограничения
Роспотребнадзор продлил санитарные правила в школах до 2024 года
Вирусолог предупредил о риске появления новых мутаций коронавируса
Директор Склифа Сергей Петриков: Вся идея вакцинации в том, чтобы человек не умер
Как в молодежном центре воспитывают патриотов