В честь Дня народного единства в Пятигорске высадили новую аллею

Аллея Единства появилась 4 ноября в Пятигорске. Более сотни молодых деревьев высадили рано утром по дороге к вершине горы Бештау, в начале дороги, ведущей к Второафонскому Бештаугорскому мужскому монастырю.

Как сообщили в пресс-службе администрации курортного города, в высадке деревьев приняли участие сотни человек - представители епархии и муфтията, общественники, волонтеры, городские депутаты и обычные пятигорчане.

- Дорогу мы привели в порядок, организовали новую схему движения, убрали авторынок. И сегодня продолжаем начатое - облагораживаем территорию, чтобы и паломники, и туристы, и местные жители видели красоту уже в самом начале своего пути. - рассказал Дмитрий Ворошилов.

Аллея будет состоять из туй, лип и кустарников японской айвы. Уход за деревьями теперь ляжет на плечи пятигорского Горзеленстроя.

- Единство - это когда мы вместе идем в одном направлении, когда нам небезразлична судьба нашего города, его настоящее и будущее. А еще это деятельная любовь. Ведь без созидания, без общих добрых дел единство просто невозможно, - отметил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

Успенский Второафонский Бештаугорский мужской монастырь открыли в ноябре 1904 года монахи, приехавшие на Кавказ со Святой Горы Афон. В советское время монастырь закрыли, а монахов репрессировали, многие строения тогда были разрушены. Вновь монастырь начал действовать уже в 2001 году.