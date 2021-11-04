В Ставрополе пациентке поставили имплант, распечатанный на 3D-принтере

Уникальную операцию провели медики Ставропольской краевой клинической больницы. Они впервые удалили опухоль шейного отдела позвоночника и установили имплант, распечатанный на 3D-принтере.

Как рассказали в министерстве здравоохранения региона, сложнейшую операцию провели 37-летней пациентке, сохранив при этом позвоночные артерии. "Операция проходила в три этапа. Сначала врачи провели заднюю декомпрессию и стабилизацию металлоконструкцией. Затем опухоль была частично удалена и совместно с сосудистыми хирургами выполнено протезирование одной из артерий. На третьем этапе опухоль удалили полностью и установили межтеловой имплант, - говорится в сообщении.

Обследования, проведенные уже после операции, показали, что восстановление проходит быстро. У женщины не нарушено мозговое кровообращение, а имплант был размещен правильно. Дальнейшее комплексное лечение пациентка будет проходить у онкологов.