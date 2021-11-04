Непривитые жители Карелии старше 45 лет перейдут на удаленку

Жители Карелии старше 50 лет, которые не прошли вакцинацию и не переболели коронавирусной инфекцией, будут переведены с 20 декабря на дистанционный режим работы. Об этом сообщили в управлении пресс-службы главы республики.

Аналогичная мера будет принята с 10 декабря в отношении граждан этой же категории старше 45 лет. Это требование не распространяется на организации, имеющие паспорт коллективного иммунитета к коронавирусу.

В Карелии возросло количество людей в возрасте от 18 до 59 лет, попавших в больницу с диагнозом COVID-19. По информации регионального министерства здравоохранения, в общем числе госпитализированных их доля достигла 36,5 процента.