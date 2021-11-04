Петербургский полицейский спас тонущего в Неве мужчину

В Северной столице капитан полиции Денис Сорокин спас человека, тонущего в реке.

1 ноября заместитель начальника отдела охраны общественного порядка полиции Центрального района находился на патрулировании и получил по рации сообщение о том, что с Литейного моста в Неву спрыгнул неизвестный, рассказали ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Увидев в воде человека, Сорокин достал из автомобиля буксировочный трос, бросил его в воду и вытащил утопающего, - рассказали в главке. - В результате грамотных и профессиональных действий сотрудника полиции был спасен 33-летний мужчина.

Пострадавший передан врачам скорой помощи и госпитализирован в медицинское учреждение.