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04.11.2021 14:11
Рубрика: Происшествия

Петербургский полицейский спас тонущего в Неве мужчину

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Северной столице капитан полиции Денис Сорокин спас человека, тонущего в реке.

Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
В Пскове полицейский и военный спасли упавшую с моста девочку

1 ноября заместитель начальника отдела охраны общественного порядка полиции Центрального района находился на патрулировании и получил по рации сообщение о том, что с Литейного моста в Неву спрыгнул неизвестный, рассказали ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Увидев в воде человека, Сорокин достал из автомобиля буксировочный трос, бросил его в воду и вытащил утопающего, - рассказали в главке. - В результате грамотных и профессиональных действий сотрудника полиции был спасен 33-летний мужчина.

Пострадавший передан врачам скорой помощи и госпитализирован в медицинское учреждение.

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