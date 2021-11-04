В Архангельске для кинозрителей устроили "Свидание с Россией"

В Архангельской области Дню народного единства посвятили I Международный кинофестиваль "Свидание с Россией. Территория народного единства".

Он проходит в формате онлайн-трансляции: в любой точке мира онлайн-гости фестиваля могут увидеть фильмы о многообразии природы, культуры, о многовековых традициях народов России и других стран. Всего в программе - более 50 конкурсных и внеконкурсных художественных и документальных фильмов. Организаторы фестиваля - правительство Архангельской области и некоммерческое партнерство содействия развитию кино и туризма "КиТ".

Сегодня в программе запланировано несколько кинопоказов. Среди них документальный фильм режиссера Андрея Кончаловского "Человек неунывающий", а также фильмы "Святыни Чувашского края: национальный костюм" Ольги Лаптевой, "Над Тереком седым" Валерия Тимощенко, "Восточные ханты. Прописка в лесу" Анны Коряковцевой.

Завтра зрители увидят анимационный фильм "Поморское счастье в делах", созданный архангельским режиссером и мультипликатором Василием Подойницыным, "Сагу о народе кхойкхой" - фильм о племенах, населявших территории современной Северной Ботсваны, ленту "Последняя ярмарка" бразильских режиссеров Тьяго Барруш и Тарсьеля Сантьяго.