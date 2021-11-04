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04.11.2021 15:00
Рубрика: Власть

В Петербурге открыли мемориал министрам внутренних дел Российской империи

Текст: Михаил Фалалеев
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в Санкт-Петербурге принял участие в торжественной церемонии открытия мемориальной плиты, посвященной пяти министрам внутренних дел Российской империи - Дмитрию Бибикову, Дмитрию Блудову, Петру Валуеву, Ивану Дурново и Дмитрию Сипягину. Кенотаф на Тихвинском кладбище освятил иерей Свято-Троицкого собора Александро-Невской Лавры Сергий (Латушко).
Фото: Пресс-центр МВД России Фото: Пресс-центр МВД России
Фото: Пресс-центр МВД России

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что, по словам Владимира Колокольцева, каждый из этих руководителей внес большой вклад в реформирование правоохранительной системы, исходя из реалий времени, обеспечивал общественную безопасность и защиту национальных интересов страны:

Фото: МВД РФ
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- В период их деятельности принят ряд основополагающих законодательных актов по вопросам уголовного и исполнительного права. Усовершенствован порядок управления полицией, пересмотрены подходы к ее финансовому, штатному, ресурсному обеспечению. Полицейские получили статус государственных служащих с правом на пенсию. Внесены изменения в организационную структуру министерства внутренних дел. Она прошла проверку временем и на практике показала свою эффективность, - сказал министр.

Владимир Колокольцев привел в качестве примера созданное в XIX веке Отделение по охранению порядка и общественного спокойствия, которое стало прообразом одного из ныне действующих подразделений ведомства.

- Наряду с раскрытием криминальных деяний и розыском преступников речь идет о таких важных направлениях, как учет населения и его паспортизация, - рассказал глава ведомства.

Фото: Пресс-центр МВД России

Владимир Колокольцев подчеркнул, что сохранение лучших традиций российской полиции и увековечивание памяти наших выдающихся предшественников являются неотъемлемой частью воспитательной работы с молодым поколением. По инициативе министерства за последние годы уже открыты десять монументов и других мемориальных объектов.

Справка "РГ"

Бибиков Дмитрий Гаврилович - министр внутренних дел с августа 1852 по август 1855 года;

Блудов Дмитрий Николаевич - министр внутренних дел с февраля 1832 по февраль 1839 года;

Валуев Петр Александрович - министр внутренних дел с ноября 1861 по март 1868 года;

Дурново Иван Николаевич - министр внутренних дел с мая 1889 по октябрь 1895 года;

Сипягин Дмитрий Сергеевич - министр внутренних дел с февраля 1900 по апрель 1902 года.

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