ФСБ раскрыла новые данные о зверствах фашистского генерала Йенеке в Крыму

В рамках проекта "Без срока давности" Федеральная служба безопасности по Крыму и Севастополю обнародовала новые документы, раскрывающие подробности расследования преступлений нацистов на полуострове в годы оккупации.

Среди документов - копии протоколов допросов бывших полицаев, карателей "СД", рассказывающих об арестах и расстрелах подпольщиков и патриотов в Алуште. Публикация приурочена к годовщине оккупации города-курорта, и большинство документов связаны с этой частью Крыма.

Часть документов датирована 1947 годом, другие 1951-м и иными датами. В протоколах допросов раскрывается внутренняя структура органов карателей, их задачи и конкретные преступления, совершенные в Крыму.

Один из бывших сотрудников алуштинской СД рассказал о расстреле жителей города на третьем километре Судакского шоссе летом 1943 года. По его словам, он лично участвовал в расстреле восьми человек, в том числе семьи Борович. Среди жертв палачей были трое детей в возрасте 8-12 лет и полуторамесячный младенец. Эксгумация останков жертв расстрела подтвердила эти данные.

Другая часть обнародованных документов касается зверств солдат 17-й армии вермахта под руководством командующего войсками в Крыму генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке в период с 1943 по 1944 год. Как известно, этот нацистский преступник был арестован в 1945 году, а в 1947 году в Севастополе состоялся открытый судебный процесс над Йенеке.

Среди рассекреченных документов есть признания генерала Йенеке, подтвердиышего зверства румынских подразделений фашистской армии, которые во время действий против партизан грабили население крымских сел, а иногда и уничтожали их целиком.

Копии рассекреченных документов переданы в Музей обороны Севастополя, парламент Крыма, где ведется большая работа для систематизации архивных материалов периода Великой Отечественной войны.