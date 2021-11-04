Губернатор Кубани поздравил жителей региона с Днем народного единства

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в День народного единства рассказал, что объединяет жителей региона разных национальностей и конфессий. По мнению губернатора, главное, что есть у всех жителей России - любовь к родному краю и стране. Слова поздравления Кондратьев опубликовал в своем аккаунте в Telegram.

- У нас в регионе живут люди самых разных национальностей и конфессий. Сегодня, в такие непростые для всего мира времена, наше единство особенно значимо. Общий труд и уважение друг к другу помогают преодолевать любые трудности. Пусть этот праздник принесет в каждый дом нашего большого края радость и тепло. И напомнит, как это ценно - быть вместе, поддерживать своих близких, друзей, земляков, - отметил губернатор Кубани.

Все мероприятия, посвященные Дню народного единства, пройдут в Краснодарском крае в онлайн-формате из-за антиковидных ограничений. К примеру, в соцсетях начался онлайн-флешмоб "Танцуют все". Жители региона снимают на видео народный танец и публикуют с хештегами #танцуютвсе, #Мывместе, #Мыедины, #Россияобъединяет, #КубаньТерриторияЕдинства, #МыЕдиныКРД.